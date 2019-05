Miley Cyrus lanza versión extendida de 'She is Coming'

Miley Cyrus lanzó a medianoche del jueves su nueva producción discográfica titulada “She is Coming”, en medio de mucha expectativa de sus seguidores.

El nuevo disco, según informan medios internacionales, se trataría del primero de las tres versiones extendidas que planea lanzar Miley Cyrus antes de fin de año.

“She is Coming” incluye las colaboraciones de Miley Cyrus con RuPaul y los raperos Swae Lee y Ghostface Killah.

El álbum de Miley Cyrius, cuenta con seis canciones tituladas “Cattitude”, “D.R.E.A.M.”, “Party Up The Street”, “Mother’s Daughter”, “Unholy” y “The most”.



Este es el primer disco que Miley Cyrus ha lanzado desde que se casó el año pasado en una ceremonia íntima con su esposo Liam Hemsworth. La pareja, se conoció en el set de grabación de la película "The Last Song" en 2008.

El último álbum de Miley Cyrus se tituló "Younger Now" (2017), y estuvo liderado por el single "Malibú". Además la artista lanzó en noviembre de 2018 el tema "Nothing Breaks Like a Heart" junto a Mark Ronson.