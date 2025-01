Milett Figueroa y Marcelo Tinelli terminaron su relación, según prensa argentina.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli continúan generando especulaciones sobre una posible ruptura definitiva. Desde hace semanas, ambos han dejado de mostrarse juntos en público y su distanciamiento se hizo más evidente durante las celebraciones de fin de año.

En Argentina, el presentador Ángel de Brito, amigo cercano de Tinelli y conocido por revelar detalles sobre la vida de las celebridades, afirmó recientemente que la pareja está separada.

De Brito explicó que la ausencia de Milett en la casa de Tinelli en Uruguay durante las fiestas es un indicio claro del distanciamiento. “Se separó Tinelli. Yo intuyo, conociendo a este hombre, que están separados. Desde Navidad me dice que Milett está por llegar (a Punta del Este). Antes del 31 me dijo ‘está llegando’, estamos a 3 de enero y todavía no llegó”, declaró el conductor de LAM.

Además, según De Brito, una de las razones por las que la pareja podría estar retrasando la oficialización de la ruptura es el próximo estreno del reality show Los Tinelli en Amazon Prime. “Están aguantando la oficialización de la ruptura hasta que salga el reality; ella es la villana del reality. Se pelea con Milett y las hijas la odian”, mencionó.

Por otro lado, De Brito también indicó que Milett pasó el Año Nuevo en Buenos Aires junto a su hermana, lo que desmiente la teoría de que la distancia podría ser la causa de su alejamiento. “Ella sigue en Buenos Aires, con su hermana. Pasó Año Nuevo acá, no en Perú, lo que levanta más las sospechas”, comentó.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: