Milett Figueroa sufrió bullying en su niñez: "Todos los traumas se quedan" [VIDEO]

Tras sus comentadas presentaciones en ' El artista del año ', Milett Figueroa alzó la voz para pedir un alto al bullying y reveló un desagradable episodio que vivió en su colegio primario.

"Todos los traumas se quedan. Voy a contar algo que nadie sabe. En sexto grado íbamos a hacer un baile por el Día de la madre y me equivoqué en un paso, entonces una compañera me dijo: 'Sal de la coreografía porque no sabes bailar'. Cuando gané ' El gran show ', me acordé de ella, imagínate", contó a programa América Espectáculos .

A través de su cuenta de Instagram , la modelo también pidió un alto al 'maltrato emocional hacia la mujer'. "Tenemos que mirar y pensar fuera de la famosa caja y pensar en las consecuencias de nuestros actos hacia los demás. Hoy no somos nosotros pero mañana pueden ser nuestros hijos", aseveró.