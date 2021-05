La actriz y novel cantante, Milett Figueroa negó la posibilidad de que su compañero Diego Val le hubiera dado un beso sin ensayarlo antes de su performance en el reality de canto y baile, ‘El Artista del Año’ donde les tocó cantar juntos.

Estas declaraciones se dieron a raíz de que el participante español, Fabio Agostini sorprendió a Paula Manzanal dándole un beso durante su participación, en el que la influencer fue para apoyarlo a salir de sentencia.

“Imposible (que me bese) porque no estaba en la performance y por otro lado Diego me respeta demasiado. No creo que se le hubiera ocurrido hacer algo así porque me hubiese avisado antes, él es muy respetuoso”, dijo tajante Milett Figueroa, quien explicó que si el beso hubiese sido ensayado no tendría problemas. “Valoro esta gala porque hicimos un reto. No es nuestro fuerte Y tuvimos la puntuación más alta”.

También aclaró los rumores sobre un posible romance que estaría naciendo entre ella y Diego Val. Aseguró que solo hay respeto y compañerismo.

“Hay un gran respeto, compañerismo y admiración mutua. Siempre habrá ese apoyo generoso del compañero. Estoy feliz que me haya tocado con él porque nuestras voces se complementan muy bien... Nosotros sabemos que lo dimos todo en la performance y de allí somos amigos, no hay más”, aclaró Figueroa.

Sobre la presentación de Lucía de la Cruz, quien se enfrentó a Josimar en la nueva secuencia ‘Versus’, señaló que le sorprendió el desenvolvimiento del salsero, pero la cantante criolla le transmitió demasiado y por eso le dio su voto de confianza.

“Lucía me transmite demasiado, me siento tocada por ella. Su mamita había fallecido, sí sentí que lo iba a dar todo en ese momento. A Josimar le hubiera dado mi voto confianza porque ha sorprendido en su actuación, me encanta que los dos se estén apoyando como cantantes”, manifestó.

Agradeció el apoyo del público que le envían mensajes de aliento a través de sus redes sociales. Está contenta de evolucionar en la pista de ‘El Artista del Año’ y que sus seguidores sean testigos de su crecimiento como artista.

VIDEO RECOMENDADO

Milett Figueroa obtuvo el puntaje más alto en El artista del año