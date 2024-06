Milett Figueroa estuvo de cumpleaños y lo celebró asistiendo a la gala de la revista Caras, en Argentina, donde fue abordada por los periodistas, quienes le preguntaron por su relación con Marcelo Tinelli.

La modelo peruana aclaró los rumores y aseguró que su romance con el presentador argentino sigue ‘viento en popa’, y que su familia se encuentra feliz por su relación.

“En mi familia adoran a Marcelo. Adoración absoluta, es que, además, él es encantador. Es un placer hablar con él y conversar”, explicó.

En otro momento, la actriz nacional fue consultada por los recientes rumores de infidelidad de Marcelo Tinelli con Cande Lecce. Aunque intentó minimizar las especulaciones, Milett terminó reconociendo que no confía ciegamente en nadie.

“Uno nunca está seguro de nada, pero de mi relación y del amor que sentimos los dos, sí. Creo que por eso estamos juntos”, sostuvo ante las cámaras.

Finalmente, Milett Figueroa puso fin a la polémica por las declaraciones de Cande Lecce, quien asegura haber tenido un amorío con Tinelli hasta diciembre del 2023, asegurando que disfruta su presente.

“No vi eso, pero le deseo suerte a todo el mundo. Yo disfruto mi relación, disfruto mis momentos. La verdad es que no tengo información al respecto. Te juro que te comentaría si lo supiese. (…) Yo celebro el amor todos los días. Me ha tocado el mejor tiempo para poder celebrar el amor”, acotó la ex del ‘Pato’ Quiñones.





