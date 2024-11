Milett Figueroa siente ganas de tener hijos con Marcelo Tinelli: "Lo veo tan familiar"

En los últimos días, Milett Figueroa ha compartido detalles inéditos de su relación con Marcelo Tinelli. En distintas entrevistas viene comentando que en algún momento desea tener hijos con el conductor argentino.

Una de sus últimas declaraciones las ofreció en el podcast del comentarista Marcelo Polino. La modelo peruana aseguró que al comienzo no creía que fuera real el interés del presentador argentino hacia ella.

Comentó que los deseos de ser madre por primera vez junto a Tinelli se debe a la figura paterna que ve que es con sus hijos.

“Nunca me he imaginado ni casada ni teniendo tantos hijos la verdad, pero si me pasa con Marcelo como lo veo tan familiar y tan bien con sus hijos y como tan buen papá que me dan ganas de tener hijos con él”, mencionó.

"QUEREMOS DISFRUTAR DE NUESTRA RELACIÓN"

“Me pasa con él, ya lo hemos conversado esto, yo me cuido porque para tener un hijo se tiene que planificar, tiene que haber un momento preciso. Para mí todo se tiene que conversar y planificarse. Hoy queremos disfrutar de nuestra relación, de nuestro presente, nuestro momento. Yo disfruto mucho los momentos que paso con Lolo. Paso mucho tiempo con Lolito y él todavía está chiquito, tampoco quiero ser la mamá de Lolo, pero me encanta pasar tiempo con él”, agregó.

Dijo que lo admira como padre y como pareja, y que viene practicando con el hijo más pequeño de Tinelli. Durante la entrevista también habló sobre sus inicios en la televisión argentina y su participación en el reality de baile 'Bailando.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por WhatsApp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: