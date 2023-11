Rafael López Aliaga se encuentra en el ojo de la tormenta, pero esta vez por su inesperada invitación al conductor argentino Marcelo Tinelli para que conozca Lima y Cusco con los gastos pagados.

Como se recuerda, el íntimo amigo de Milett Figueroa leyó en vivo la carta que el burgomaestre de Lima le envió a título personal a su producción, en la cual le ofrece pagarle un viaje de lujo para que disfrute los paisajes de Perú.

Ante ello, las cámaras de ‘América Hoy’ visitaron a Rafael López Aliaga, quien se encontraba en una rueda de prensa para hablar sobre su gestión. El alcalde de Lima aseguró que no conoce a la modelo peruana, pero que la felicita por su participación en el programa ‘Bailando 2023′.

“Está defendiendo al Perú en un programa, muy visto en toda la tierra. Es una peruana que destaca. Yo la felicito, no la conozco, pero está dejando al Perú en alto”, dijo el burgomaestre de Lima.

Finalmente, el político aseguró que dicha invitación es a título personal y no se usará el dinero de la Municipalidad de Lima. “Es con mi plata. Yo le he puesto la invitación a él, Tinelli es bastante divo porque en mi carta he puesto: ‘quisiera tomarme un pisco sour’, pero me chotea. Dice: ‘no me interesa, ya veré que hago’”, explicó.

“Que venga con quien quiera y que se tome un pisco sour con quien quiera. Pero ‘Porky’ le quería invitar, pero si no quiere no me arrugo”, agregó.

