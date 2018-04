Milett Figueroa y Patricio Quiñones terminaron su relación. El ‘Pato’ se confiesa [FOTOS]

Se acabo el amor. El bailarin Patricio Quiñones , lloró desconsoladamente al confesar que terminó su relación con la modelo Milett Figueroa . El popular ‘Pato’ estuvo en el programa ‘En boca de todos’ y contó los motivos de su separación.

Según el bailarín, fue Milett quien decidió poner fin a la relación. Asimismo, aseguró que desde hace tres semanas no tiene comunicación alguna con la modelo.

“Nuestra relación se terminó hace tres semanas. Se dio de un solo lado. Ella me pidió conversar, lo hicimos y solo me quedó aceptar las razones, más no entenderlas. No tengo nada en contra de ella (Milett Figueroa), nunca en mi vida hablaría mal de ella, es una chica genial", contó Patricio Quiñones al programa ‘En boca de todos’.

Al ser consultado por sí todavía ama a Milett, Patricio dijo que: “Es obvio. Es imposible terminar una relación y no tener cariño por la otra persona”. La pareja mantenía una relación de más de un año.