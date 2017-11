Patricio Quiñones se mostró avergonzado por las imágenes recientes imágenes difundidas por 'Amor, Amor, Amor', donde se le mostró besando a una misteriosa joven en una discoteca.

El bailarín, quien terminó hace poco su relación con Milett Figueroa, utilizó su cuenta de Instagram para disculparse por su comportamiento y le dedicó un emotivo mensaje a su ex pareja.

"Pienso y siempre pensaré lo mejor de Milett, fue una persona importante en mi vida. Lo que pasó en esas imágenes que vieron en televisión no tiene mayor explicación, ni mala intención, lamentablemente no me supe controlar y cometí un grave error al pasarme de copas de esa manera, tanto yo, como la persona que sale en imágenes, la cual conozco", indicó en su publicación.

El popular 'Pato' pidió perdón por lo ocurrido y recordó con cariño su romance con Figueroa.

"Quiero disculparme ante los fans y gente que se haya sentido mal viendo esto. Es algo que no va a volver a ocurrir [...] Así tengamos tiempo alejados no existe ningun programa o persona que me vaya a quitar el gran recuerdo que tengo de ella. Es una chica que no tiene comparación", manifestó.