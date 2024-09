Milett Figueroa ningunea a comentarista que la minimizó

Milett Figueroa no ha dejado que las críticas la afecten. La modelo ha hablado tras ser nombrada como jurado de "Cantando 2024", el nuevo show reality argentino de su pareja, Marcelo Tinelli. Varias personas, periodistas y usuarios de las redes sociales, criticaron esta decisión ya que solo ha estado en Argentina por un año.

El periodista y comentarista Sebastián Pampito fue uno de los que la cuestionó y aseguró que "el peso no se gana en un año".

Frente a eso, Figueroa le respondió: “Si estás informado de la invitada que tienes en frente, me parece que puedes entender de los años que tengo trabajando en el medio, no solo en Argentina sino también en Perú”. Incluso, en un momento habló como argentina, lo que causó sorpresa entre el público.

La modelo dijo también que las críticas no le afectan: “Toda mi vida he sido cuestionada de las oportunidades que me dan yo ya estoy acostumbrada a eso, créanme que no me enfada”.

El hecho de que Milett fuese a participar en el show de canto fue sorpresa para muchos, ya que desconocían las habilidades de canto de la actriz. Una de las que salió al frente para defenderla fue su madre: "Milett trabaja y estudia y hace talleres en todas las partes del mundo que recorre de arte y cultura. Es una mujer, educada, correcta y de buena cuna. Con valores morales y bendecida por Dios infinitamente, orgullo de su familia y del Perú”.

