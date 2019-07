Milett Figueroa : “A mí nadie me ha regalado nada, todo lo logré a punta de esfuerzo”

La ex chica reality dejó en el pasado la farándula y comenzó a enfocarse en su vida de artista. Así es como llegó a ser la protagonista del musical popular ‘Pantaleón y las visitadoras’.

A pesar de haber sido un reto para la modelo, parece que los resultados han sido satisfactorios.

“Tuve que arriesgarme a romper esquemas y salir de mi zona de confort”, dijo la actriz para una entrevista en El Popular.

Ella asegura que "siempre ha habido este prejuicio por yo querer hacer lo que me gusta y tener estas oportunidades. Pero nadie sabe que el casting que yo hice lo pasaron gente muy talentosa que no puedo decir nombres, de repente fue mi momento”.

Milett parece estar en el mejor momento de su carrera, pues afirma que tras su participación en el musical y su esfuerzo como artista, diversas empresas han puesto el ojo en ella.

“Ahora grandes empresas como Los Productores confían en mí, como en su momento Telefe. También hice cine, series y muchas cosas. Nunca me eligieron a dedo, en todas pasé casting. A mí nadie me ha regalado nada, todo lo logré a punta de esfuerzo y si estoy en la obra es porque me lo gané”, aseguró Milett.

TE PUEDE INTERESAR: