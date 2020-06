Milett Figueroa ya trasciende fronteras y ahora es noticia en países de la región y Europa. El escándalo por la filtración de su video sexual en redes sociales fue comentado por medios como El Mundo de España, GloboVision de Venezuela y El Mercurio de Chile.

Los tres medios mencionados destacaron que la modelo pidió a las mujeres no callar cuando sufran de violación de intimidad.

"Quiero servir como un ejemplo para decirles que no se callen, que no tienen nada que ocultar, nada de qué avergonzarse porque son seres humanos. Denuncien a esos miserables y cobardes que se ufanan de ese tipo de cobardías", fueron las declaraciones de Milett Figueroa que aparecieron en estos portales de noticias.

Resaltaron también que Milett Figueroa se mantuvo en silencio en los días siguientes a la difusión de las imágenes debido a que su abogado, Julio Rodríguez, estaba a cargo del proceso legal que buscará a los responsables de la filtración del video.

"Estoy tranquila porque soy una mujer fuerte. Soy una persona súper alegre. Soy una artista. No estoy fingiendo estar bien o estar llorando. Si estoy tranquila es porque tengo que continuar con mi vida. No he cometido nada de malo, no me voy a esconder", dijo la modelo.

