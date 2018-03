Milett Figueroa: ‘No me provoca hacer un desnudo’

Milett Figueroa se mostró emocionada con el crecimiento que tendrá su personaje ‘Ninfa’ en la segunda temporada de la teleserie ' De vuelta al barrio '.

“Yo vengo preparándome desde hace un tiempo en la actuación y ahora estoy en un taller de claun. Estoy haciendo comedia, pero más adelante me gustaría volver al drama... Se está manejando muy bien la historia de De vuelta al barrio para que ustedes se diviertan. Desde que entré a la serie mi personaje creció y mi participación se está rigiendo bastante a lo que es la comedia. Esta temporada sale el 2 de abril por América Televisión”, contó Milett.

Consultada sobre si aceptaría hacer un desnudo si el guion de una película lo amerita, la modelo señaló: “Ningún guion te obliga a nada. Tú escoges lo que quieres hacer. Como me siento ahora, no me provoca la verdad”.

De otro lado, Milett anunció que en setiembre se estrenará la película Solteros inmaduros, en la que comparte créditos con Lucho Cáceres y Christian Thorsen. “Es lo único que se viene de cine para mí. Me sentí cómoda de trabajar en esta película del director Joel Calero”, indicó.

Durante este tiempo, la novel actriz también se dedicó a tomar clases de canto, sobre todo porque interpretará un tema en el espectáculo ‘Ópera en castellano’. “Voy a cantar el tema ‘Soñé una vida’ de la obra de teatro Los Miserables. Solo estoy de invitada, ya que para ser cantante de ópera se necesita de mucha preparación”, agregó Milett, quien promociona la marca de gafas de sol Axes.