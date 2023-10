Milett Figueroa no la estaría pasando del todo bien en Argentina, pues señala que en ese país no tiene amigas ni un grupo de contención que la motiven en medio de tantas criticas por su participación en el programa argentino ‘Bailando 2023’.

Esto lo reveló durante su reciente aparición en el programa LAM, donde habló sobre lo mucho que extraña a su hermana.

“Extraño a mi hermana Maia, me pongo a llorar si hablo de ella. La extraño porque estoy sola”, dijo la exintegrante de ‘Esto Es Guerra’.

En el mismo espació confesó que le gustaría tener amistades en ese país porque desearía tener con quien desahogar los malos ratos que pasa debido a las constantes criticas que recibe.

“Me emociona porque en Perú tengo mi grupo de amigas, puedo llamar, comentarles lo que está pasando, contarles como me siento y aquí, conozco mucha gente. No digo que estoy buscando amigas, pero genuinamente me gustaría tener un grupo de amigas, una contención”, añadió la modelo peruana.

💥 El llanto de Milett Figueroa al hablar de su vida en el país



💬 "Quiero tener amigas en el Bailando 2023".



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/JS5GrcWTC9 — América TV (@AmericaTV) September 30, 2023

