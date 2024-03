De visita. Milett Figueroa regresó a Lima para cumplir con proyectos profesionales, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de Marcelo Tinelli . La modelo descartó que su relación con el presentador argentino se encuentre en crisis.

“Contenta de regresar unos días a mi país para cumplir con unos compromisos, así que ya voy a ir a visitarlos”, dijo la exchica reality a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Milett descartó que su relación con Tinelli se haya enfriado. “No hay ninguna separación, estoy super bien, estamos bien en la relación y hay que disfrutar el amor, no nos separamos. Nunca hablo de la relación, la verdad que prefiero disfrutar y ser feliz”, dijo al programa de Rodrigo Gonzales y Gigi Mitri.





¿Por qué Milett Figueroa regresó a Perú?

La modelo aclaró que su estancia en Lima será corta, ya que tiene que volver a Argentina para celebrar el cumpleaños del presentador argentino. “Tengo algunos compromisos, voy a quedarme 10 a 12 días y regreso para el cumpleaños”, indicó.

Según la hija de Martha Valcárcel, Tinelli se encuentra trabajando en México en la grabación de una serie, por lo que no pudo acompañarla. “Los dos estamos trabajando, yo me he venido acá por un compromiso de trabajo y él también está en México grabando una serie, así que llego para el 31 y celebramos su cumpleaños”, comentó, sin descartar su próxima visita. “En cualquier momento venimos”, comentó.

Finalmente, la modelo no descartó la posibilidad de matrimonio con Marcelo Tinelli. “No hay que adelantarnos a las etapas, hay que disfrutarlas, disfrutar el presente, disfrutar los momentos lindos con la pareja y lo que venga vendrá”.

