Milett Figueroa y Patricio Quiñones formaban una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo nacional, pero tras su repentina separación la polémica se encendió cuando en el programa 'Espectáculos' de Latina se dejó entrever que la modelo habría sido infiel.

Según 'Espectáculos', Milett Figueroa y el futbolista Diego Geminez se encontraron en una salsoteca barranquina (mientras Patricio estaba en EE.UU) y luego, habrían llegado al departamento de la modelo. El detonante sería un reloj que el deportista dejó en el baño del departamento.

Cuando volvió de su viaje a Estados Unidos, Patricio Quiñones habría encontrado el reloj en el departamento que compartía con Milett Figueroa y por este motivo habría decidido dar fin a su relación amorosa con la modelo.

Ante los rumores, el bailarín y ex pareja de Milett, prefirió alejarse de la polémica y aseguró que si ella le fue o no infiel es un tema que lo tiene "sin cuidado".

"Solo me queda decir que ya no es un tema mío. Yo me enteré de eso después de haber terminado. Yo no sé si pasó o no pasó (una infidelidad), fue un rumor que yo me enteré ayer. No me consta, no puedo decir más, pero es un tema que me tiene sin cuidado. Estoy tranquilo y, como te digo, yo me enteré una semana después de haber terminado", manifestó 'Pato'a América Espectáculos.

Además, Patricio Quiñones señaló que hace como tres semanas que no conversa con Milett y que no son amigos.

"(Con Milett) Hablamos un par de veces, pero ya hace como tres semanas que no sé nada. Realmente con ella no tengo ningún tema, tampoco somos amigos, pero ya se terminó. No me voy a meter en eso porque yo trabajo y no quiero que ahora mi carrera sea Milett", agregó.