El conductor de televisión argentino, Marcelo Tinelli, ha celebrado su cumpleaños número 64 en la ciudad de Madrid, en compañía de sus hijos y amigos más cercanos. Sin embargo, la ausencia de Milett Figueroa, su pareja sentimental, ha generado especulaciones sobre una posible crisis en su relación.

A pesar de los rumores, Milett Figueroa no estuvo presente en la celebración en Madrid junto a Marcelo Tinelli. Ambos se encontraban separados geográficamente debido a compromisos personales. Mientras la exchica reality viajó a Lima para visitar a sus familiares, Tinelli se dirigió a México para grabar la nueva temporada del reality ‘LOL: Last One Laughing Argentina’.

Se esperaba que Milett Figueroa se reuniera con Tinelli en una fecha tan especial como su cumpleaños, con la promesa de un regalo sorpresa. A pesar de su ausencia física, la modelo peruana envió un romántico saludo al conductor argentino a través de sus redes sociales.

“Te amo, mi amor. ¡Feliz cumpleaños! Disfruta mucho este día en familia, pronto juntos. ¡Te amo para siempre!”, escribió Figueroa en sus historias de Instagram, expresando su cariño y deseos para Tinelli en su día especial.

Milett Figueroa le envía emotivo mensaje a Marcelo Tinelli por su cumpleaños. (Captura: Instagram)





Ante ello, Marcelo por medio de su historia de Instagram, le agradeció el saludo a Milett y le dio a conocer que viene celebrando junto a sus hijos: “Te amo mi vida, siempre. Estoy disfrutando mucho a mis hijos y familia. Nos vemos prontito amorcito mío”, señala.

Marcelo Tinelli le responde el saludo de Milett Figueroa.

La pareja ha sido objeto de especulaciones sobre el estado de su relación, pero los saludos y muestras de afecto en redes sociales sugieren que, a pesar de la distancia física, su vínculo sigue siendo sólido y lleno de amor.





