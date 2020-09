Luego que la modelo Milett Figueroa calificara de "homofóbicos" los comentarios que Angie Jibaja realizó contra su hermana Maia Figueroa ("Me gusta la hermana/hermano de Millet. Me pareció guapo"), esta última minimizó las declaraciones durante una entrevista en el programa Magaly.

[Milett Figueroa presentó a su hermana a través de su cuenta de Instagram]

"No conozco a Angie Jibaja. Creo que no es un comentario homofóbico como lo han estado diciendo, me parece más un comentario del género de la persona por la forma de vestir o por el estilo que pueda tener", dijo Maia Figueroa para la conductora Magaly Medina.

La hermana mayor de la modelo que reside en Argentina por proyectos personales contó que se mantenía al margen de la fama de Milett Figueroa porque no quería exponerse.

[Angie Jibaja respondió amenazas de Milett Figueroa por burlarse de su hermana]

"Yo siempre he llevado una vida tranquila, una vida feliz, sin esconderme de nadie porque por último yo no soy una persona pública. Siempre he preferido mantenerme al margen de esto porque siempre he sabido cómo es la prensa", agregó Maia Figueroa.

Finalmente, reconoció que su orientación sexual no es un secreto. “No, jamás he escondido ser gay. No me parece un tema polémico. Así que no me importa lo que las personas externas opinen de mí”, agregó la hermana mayor de Milett Figueroa.