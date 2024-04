Continúan revelándose más detalles de la relación no tan cordial que tendrían Milett Figueroa y las hijas de Marcelo Tinelli. El periodista argentino Ángel de Brito, reveló que la modelo peruana sostuvo una fuerte discusión con una de las engreídas de su novio, lo que habría empeorado su vínculo.

Según el periodista, la actriz nacional tuvo una fuerte pelea con una de las hijas del argentino durante las grabaciones del reality ‘Los Tinelli’.

“Hay una parte en el reality, eso me contaron, que hay una fuerte discusión entre Milett y una de las hijas. ¿Por qué no se la fuman a Milett?”, expresó el conductor de LAM (antes Los Ángeles de la Mañana).

Por su parte, Yanina Latorre, amiga cercana de Marcelo Tinelli, avaló las declaraciones de su compañero y reveló que la influencer también tuvo otro fuerte cruce de palabras con Mimi Alvarado, pareja del primo del presentador de ‘Bailando 2023′, provocando así mayor distanciamiento con la familia del argentino.

“ Se mataron en el reality, pidieron que no se cortara (la discusión) (…) No hay una cosa que Milett haya hecho (para que las hijas de Marcelo no la acepten). A las chicas les pareció raro que todo fuera tan rápido, y bueno qué sé yo, por ahí dirán: esta no es para mi papá, medio trepa. Nunca me dieron un motivo, pero Milett tampoco hizo nada para ganárselas. Él es un tipo que ha tenido mil mujeres”, agregó.





