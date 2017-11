Milett Figueroa habló por primera vez de su separación con el 'Pato' Quiñones.

Luego de que el 'Pato' Quiñones se quebrara públicamente al disculparse con Milett Figueroa por dejarse ver besándose con una joven anfitriona, la modelo habló por primera vez sobre su ruptura sentimental y reveló que mantienen una bonita amistad.

"No puede afectarme algo cuando yo sé cómo han pasado las cosas. Así que estamos tranquilos, yo estoy feliz. Sí (nos amistamos) somos amigos. Somos muy buenos amigos", dijo una radiante Milett Figueroa a las cámaras de América Espectáculos.

La actriz que protagoniza a 'Ninfa' en 'De vuelta al barrio' se mostró firme en no querer revelar demasiados detalles de su vida privada porque su carrera le produce muchas más satisfacciones.

"A mí no me interesa ventilar mi vida privada, en algún momento lo aprendí, así que ahora me mantengo así al margen", agregó la modelo.

Milett Figueroa explicó que "el amor es lo más importante que nos puede pasar", sin embargo lo difícil es congeniar con la pareja que elegimos. Su película 'Qué difícil es amar' se estrenará el 11 de enero del próximo año.