Milett Figueroa expresa su amor por Marcelo Tinelli y él le responde: "Te amo por siempre"

La conductora de 'América Hoy', Milett Figueroa, respondió a todas las personas que piensan que su relación con el productor argentino, Marcelo Tinelli, no va más. A través de su cuenta de Instagram, expresó todo el amor que siente por su pareja.

"Mientras salgo del trabajo escribo esto en el auto. No hay palabras suficientes, mi amor. Me demostraste tanto en estos casi 2 años de amor que, a pesar de todo, hoy entiendo por qué seguimos juntos. No hay día ni momento en el que no agradezca tu compañía. Gracias por cuidarme siempre y por amarme de la forma en la que lo haces. Tu amor es muy especial para mí. Gracias por ser mi compañero", escribió en su cuenta de Instagram ayer 14 de febrero, día en el que se celebra San Valentín.

La respuesta de Tinelli no se hizo esperar. El presentador de televisión comentó la publicación asegurando que la amará por siempre.

"Ayyyyyyy amor de mi vida. Me mataste de amor. Feliz día, todos los días a tu lado, estando cerca o lejos físicamente. Celebro y agradezco nuestro amor a diario. Un amor infinito que se afianza día a día. Amo verte brillar en todo lo que haces, con esa sonrisa que ilumina la tierra y que nunca pierdes. Te amo por siempre, mi amor", fue lo que contestó el argentino.

Milett acompañó este detalle con un video en el que hace un recuento de las fotos que tiene junto al productor de televisión:

