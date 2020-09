Pese a que no considera que tuvo un enfrentamiento con Rodrigo González ‘Peluchín’ durante un reciente enlace en vivo para Amor, amor, amor, la modelo Milett Figueroa aseguró no entender por qué el conductor le sigue haciendo hace daño.

"Para mí no fue un enfrentamiento, sino que todo para él está mal, así que qué puedo decirle. Tampoco hago las cosas para gustarle a él ni a nadie. Yo trabajo tranquilamente, pero él quiere todo el tiempo insultarme… Yo no tengo nada contra él. No entiendo por qué me sigue haciendo daño", dijo Figueroa para Espectáculos de Latina.

Milett Figueroa señaló que no ha llorado por los "ataques" de 'Peluchín', porque solo lo hace "por cosas importantes".

"Si me van a decir algo, que me lo digan con sentido. Porque si me están preguntando cosas del año pasado, yo hablé de eso hace rato, ya pasó. Que me pregunten novedades de mi novela, de otra que se viene. Si me pregunta lo que le conviene, entonces también le responderé lo que me dé la gana", añadió la modelo.

De otro lado, Milett Figueroa se refirió a los escándalos en los que han sido involucradas sus ex compañeras de Esto es guerra: "Que nadie escupa al cielo porque en la cara te cae, y he visto a varias personas que me hicieron daño y ahora mira cómo están, y yo no hablé de ellas, cuando ellas me han destruido".

Por último, la popular 'Milechi' anunció que estrenará una marca de ropa y una tienda en Gamarra.

