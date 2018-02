Milett Figueroa sigue firme en su aprendizaje como actriz, a pesar que le estén lloviendo críticas desde varios flancos.

En entrevista con Radio Capital, la modelo desestimó lo dicho por la periodista Juliana Oxenford , quien la desmereció duramente por su incursión en la actuación.

"Estoy acostumbrada a que me ofendan todo el tiempo y supuestamente estamos en el año del empoderamiento de la mujer", lamentó.

De acuerdo con Figueroa, "cuando la crítica se vuelve ofensa, ya no tiene ninguna validez. Sino, ¿cómo voy a aprender de tu crítica? No me causa absolutamente nada, nisiquiera me afecta porque no me sirve".

Milett afirmó que sentía "pena" por el "tino para decir las cosas" que posee la periodista Oxenford. "Siendo mujer, no fue coherente y digno de ella porque nunca me ha saludado. Después dijo que no me conocía, entonces ¿por qué se refirió a mi si no me conoce?", añadió.

Milett Figueroa reconoció que se encuentra en un "proceso de aprendizaje" y que es "prejuicioso" que la tilden como "mala actriz" cuando recién está enfrentándose al mundo de la actuación.