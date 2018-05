Milett Figueroa: "Desvaloriza mi carrera que me relacionen con Lucho Cáceres"

La novel actriz Milett Figueroa aseguró que desvaloriza su carrera que la vinculen con su compañero en la serie ‘De vuelta al barrio’, Lucho Cáceres , rumores que han surgido desde hace un tiempo.

“Sí, porque desvaloriza mi carrera como actriz. Todos saben que Lucho tiene una esposa y yo acabo de terminar una relación. Me quieren vincular con alguien como sea, quieren crear algo y, como no lo encuentran, me vinculan con quien trabajo. Están de más esas especulaciones porque vienen de gente que hace daño y se tendrán que tragar sus palabras”, señaló en una extensa entrevista para Perú21 .

Milett Figueroa tiene clara la situación por eso no siente alguna dificultad en compartir con Lucho Cáceres en la serie y en el reality ‘ El artista del año’ , donde el actor es jurado y ella participante.

“No, ¡para nada! ¡Imagínate que todos los actores pensemos eso! No voy a echar mi carrera al tacho por especulaciones ni por gente que quiere hacerme daño. Sé lo que hago y lo que valgo, sé que me ha costado ganarme un buen personaje y el cariño de mi productora. Yo tengo un nombre propio en el medio, nadie me ha regalado nada”, explicó.