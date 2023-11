Luego que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa anunciaran que han empezado a salir, la modelo habló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y confirmó que ella y el presentador de ‘Bailando 2023′ se están dando una oportunidad de conocerse.

La modelo peruana se enlazó en vivo con Rodrigo González y Gigi Mitre desde Argentina y habló más detalles de su romance con el presentador. Sin embargo, no se salvó de las preguntas incómodas ya que le recordaron que ambos se llevan casi 32 años de diferencia.

Ante ello, la modelo peruana de 31 años de edad no dudó en defender su nuevo vínculo con el conductor de 63 años y le restó importancia a las críticas en redes sociales.

“La diferencia de edad no me está haciendo ruido para nada, en lo absoluto. Creo que el ser humano no se define por la edad. Yo no siento ninguna diferencia, honestamente, sino, no saldría con la persona que estoy saliendo, va por otro lado, va más allá de un número”, comentó Milett Figueroa.

“No estoy mirando el DNI ni me acuerdo cuántos años tiene. Cuando realmente disfrutas un momento, un espacio, una experiencia con alguien, no estás pensando en un número o algo de eso”, enfatizó la también influencer, dejando en claro que no le preocupa la edad de su nueva conquista.