Milett Figueroa contó lo que vivió tras estar muy cercana del tiroteo donde murió Legarda

La modelo Milett Figueroa contó que se encontraba hospedada cerca de la zona donde ocurrió el tiroteo que terminó con la vida de Legarda, el cantante y youtuber colombiano.



"Fue muy fortuito. Fue totalmente loco porque había estado caminando 30 minutos antes por ahí. Poco después, todo el mundo se enteró de lo sucedido. Simplemente quedé en shock", señaló Figueroa.

Tras el infortunado incidente, Milett manifestó que este hecho le hizo reflexionar en torno a la vida y afirmó que una persona debe aprender a disfrutar de cada instante.



"La vida no la tenemos comprada, hay que disfrutarla a cada segundo. Eso es lo que me hizo aprender este tan penoso accidente que me tocó de cerca. Y nadie está libre de nada. Nos enseña mucho que debemos vivir cada instante", precisó.

MILETT, LA BRASILEÑA



En torno a su viaje a Colombia, Figueroa destacó que arribó a ese país con el propósito de coordinar proyectos musicales y que por ello su esperado protagónico en la obra 'Pantaleón y las visitadoras: El musical' se estrenará el 24 de mayo en el Teatro Peruano-Japonés.



En dicha producción teatral, la conocida 'Milechi' interpretará a 'Olga Arellano' a la 'Brasileña', quien despertará la pasión de 'Pantaleón Pantoja' (Emanuel Soriano) y hará poner en duda su amor por su esposa 'Pochita' (Stephanie Orúe).

Sobre esta apuesta de teatro, Figueroa contó que viene ensayando 14 canciones. "Se juntaron tres cosas: actuación, canto y baile...por ello, me estoy preparando", aseguró.



