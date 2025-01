Milett Figueroa BESA A TINELLI y calla rumores de separación

La actriz peruana, Milett Figueroa, ha sorprendido a la prensa argentina al besar al presentador argentino, Marcelo Tinelli, el lunes 13 de enero en la gala de presentación del show de reality 'Los Tinelli'. La prensa argentina, por mucho tiempo, había asegurado que ella y el presentador se separarían.

En las últimas semanas en preparación para el estreno del 'reality', la prensa no paraba de tachar a la artista peruana como una malvada, atacando a las hijas de Marcelo (Micaela, Candelaria y Juana). El alejamiento entre ambos también llevó a que muchos pensaran que no vendría nada bueno entre ellos. Algunos periodistas incluso aseguraron que la separación sería un hecho

La actriz hizo unas declaraciones en la gala a los periodistas: "Si estoy acá es porque estamos juntos. Yo lo estoy acompañando a él. Realmente, desde el reality, yo siempre he sido su compañera, nunca he sentido que soy un personaje del reality. Cuando él me dijo para estar en él, fue así: ‘amor, voy a grabar este programa con mis hijos. ¿Quieres estar?’ y yo le dije ‘bueno’. En mi mente, era acompañarlo a él”.

La razón por la que la prensa argentina dudaba mucho sobre la relación entre Tinelli y Figueroa era debido a que ambos dejaron de aparecer juntos en la esfera pública, ni siquiera en las redes sociales, hasta llegando a no celebrar fiestas juntos. La actriz contestó la razón de ello a los periodistas: fue un mutuo acuerdo.

“Fue una conversación que tuvimos y realmente así lo decidimos. Yo respeto un montón los tiempos que él tiene con sus hijos, no siempre tenemos que estar juntos. Fue algo que él me propuso y así lo hicimos”, explicó. Además, explicó que quería acercarse por un tiempo a sus otros seres queridos. “Yo estoy con mi hermana, también estoy con mi familia, vinieron un par de amigos de Perú y fue un momento perfecto para disfrutar con los nuestros, también. Porque siempre estamos juntos, realmente, todos los días estamos juntos”, aclaró.

La prensa no parecía convencida, pero ella insistió. “No tendríamos por qué terminar. Tenía compromisos que cumplir también. Tengo un compromiso con una marca, tengo que solucionar un contrato que tengo en Perú”, aclaró.

Además, la actriz confirmó que desea competir en la nueva temporada de 'Bailando', el programa que conducirá Tinelli a finales de abril del 2025. “Quiero ser participante, jurado no. Quiero ser participante porque me encanta bailar, es una pasión mía que realmente todavía está."

Por su parte, aunque Tinelli estaba contento, también aclaró que no había nada concreto. “No, yo no puedo confirmar a nadie, todavía lo tenemos que hablar con la producción. Pero me encantaría que estuviera ella, porque, para mí, baila muy bien y sería un lujo que estuviera”, acotó.

