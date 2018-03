Milett Figueroa aseguró que dejó de ver televisión por leer historias de dramaturgos

La ex 'chica reality', Milett Figueroa aseguró que debido a las intensas grabaciones de la teleserie ' De vuelta al barrio' y sus lecturas sobre la vida de dramaturgos ya no tiene tiempo de ver televisión.

Estas declaraciones la hizo para una reportera del programa ' En boca de todos', quién le preguntó si le fastidió los constantes enfrentamientos entre su novio Patricio Quiñones y su supuesto saliente, Diego Geminez, cuando integraron 'Esto es guerra'.

"No he visto nada. Lo que pasa es que ahorita me estoy preparando. Estoy trabajando en la serie más vista del Perú. Además, tengo que leer historia de dramaturgos diariamente. Tengo que hacer escenas diarias. Imagínate con qué tiempo me voy a dedicar a ver televisión, a conversar sobre esos temas que no tienen ninguna relevancia para mí", dijo Milett Figueroa.

La figura del espectáculo también restó importancia a las críticas que recibe por parte de la actual conductora del programa 'Amor de Verano', Tilsa Lozano.

"Yo estoy trabajando feliz. Todas las personas que saben de actuación me han dado buenas críticas. Mis profesores me alientan muchísimo. He terminado este primer nivel (de actuación) con buenas notas... Yo sé que tengo talento nadie puede decirme lo contrario", sentenció la novel actriz.