Milett Figueroa asegura que Marcelo Tinelli le envió el ramo de rosas por su debut como conductora

El debut de Milett Figueroa en el programa matutino 'América Hoy' no pudo haber sido más especial. La reconocida actriz y modelo peruana fue sorprendida con un hermoso ramo de rosas rojas, un detalle que no pasó desapercibido para sus criticos, quienes señalaron que el gesto romántico fue la producción y no Marcelo Tinelli.

Como se recuerda, Edson Dávila, compañero de Milett en 'América Hoy', fue el encargado de entregarle el impresionante ramo de rosas rojas en pleno programa.

La emoción y la sorpresa se apoderaron de Milett, quien no pudo evitar expresar su alegría y agradecimiento por el detalle.

Pero la sorpresa no terminó ahí. A través de una mensaje, Marcelo Tinelli confirmó ser el autor del romántico gesto: "Amor vi tu cara y tú pensaste que no era yo, pero sí fui", expresó el conductor argentino, dejando en evidencia su cariño y apoyo hacia Milett en este nuevo desafío profesional.

Según reveló Edson Dávila, Marcelo Tinelli se comunicó con la producción de 'América Hoy' el domingo 9 de febrero a las 11 de la noche para coordinar este detalle.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO