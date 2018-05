Pese las críticas que ha recibido en redes sociales sobre su incursión en el canto, la participante del programa 'El artista del año', Milett Figueroa , aseguró que es feliz cantando y que siente una sensación "indescriptible" al hacerlo.

Es más, reveló en una entrevista para el diario Trome que ha sido invitada para cantar ópera, dejando la puerta abierta para dedicarse al canto.

"Ahora voy a cantar en la ópera en castellano como artista invitada. Si me invitan es porque saben que me preparo, que de repente tengo talento", señaló Figueroa.

"He estado feliz porque no hay nada mejor que sentirse bien dándolo todo en el escenario... lo que puedo sentir nadie me lo puede robar, pues es algo indescriptible. Yo creo en mí", expresó la novel actriz, quien cantó un tema de Thalía en la última edición del programa 'El artista del año'.

Además, Milett aclaró que no tiene una relación con el actor Lucho Cáceres, su compañero en la teleserie 'De vuelta al barrio'. "Somos compañeros de trabajo, como todos. No hay nada que explicar", precisó.