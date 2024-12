¿Bebé en camino? Milett Figueroa aclara rumores sobre posible embarazo

Milett Figueroa está nuevamente en el ojo del huracán, esta vez por comentarios que generaron especulaciones sobre su vida personal. Tras los recientes comentarios sobre una posible ruptura con Marcelo Tinelli y una serie de dichos respecto a un posible embarazo.

Todo comenzó cuando un seguidor de Milett en Instagram notó lo que parecía un pequeño bulto en su abdomen y le preguntó si estaba esperando un bebé o si "era pan dulce".

Rápidamente, la influencer respondió con claridad, desmintiendo cualquier rumor: "Normalicemos entender que el abdomen también se inflama. Me gusta comer de todo, me cuido muy poco con la comida y disfruto mucho. Nadie me quita lo bailao", escribió con confianza.

Imagen

Con esta tajante aclaración, Milett dejó claro que no está esperando un hijo y que lo que algunos interpretaron como una "pancita" no tiene nada que ver con un embarazo.

Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue la reacción de Marcelo Tinelli, quien, a pesar de los rumores de ruptura que circulan sobre su relación, le dio "me gusta" a la publicación de Milett, sugiriendo que, al menos en el plano digital, ambos siguen en contacto y compartiendo momentos en redes sociales.

