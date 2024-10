Milett Figueroa aclara los rumores sobre una posible boda con Marcelo Tinelli

Milett Figueroa fue el centro de atención en La Noche de Mirtha, donde se refirió a su relación con el reconocido conductor argentino Marcelo Tinelli y despejó cualquier duda sobre una posible boda.

Durante la entrevista, Mirtha Legrand aprovechó para preguntarle directamente por qué no han llegado al altar.

"Nunca me casé ni tuve hijos. Estoy viviendo mi vida como la siento. Estoy en una etapa feliz y me siento muy completa", expresó Figueroa, dejando entrever que, aunque la relación va bien, no tienen planes inmediatos de matrimonio.

La modelo destacó también que han optado por un estilo de relación sin convivencia formal: “No vivimos juntos, elegimos estar así, pero disfrutamos mucho, nos visitamos y nos queremos mucho. Compartimos buenos momentos, sobre todo familiares”, afirmó, dejando en claro que ambos valoran sus espacios individuales.

A su vez, Mirtha no dudó en preguntar cómo se lleva Milett con los hijos de Tinelli, especialmente después de que el conductor confesara en su momento que las dinámicas familiares podían ser un reto. Milett respondió con franqueza y simpatía: “Son celosos. Yo soy celosa como hija. A mi mamá la celo un montón, pero también dejo que sea feliz”, concluyó.

Milett dejó en claro que, aunque no están pensando en el matrimonio, Marcelo y ella disfrutan de una relación estable y cercana, priorizando el disfrute compartido sin la presión de formalizar su unión.

