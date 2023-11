Milett Figueroa sigue siendo el centro de atención de los medios argentinos por su polémica relación con Marcelo Tinelli, el presentador del programa ‘Bailando’. La modelo peruana fue interceptada por un reportero cuando salía de una peluquería y la situación provocó molestia en Milett, quien no dudó en encarar al hombre de prensa.

“Dicen que cuando una mujer se hace un cambio de look es porque se separó, ¿es así?” , le preguntó el periodista a Milett.

“No. Chicos, no entiendo por qué hacen esa pregunta, vamos a cruzar, no tengo por qué hablar en medio de la pista absolutamente nada, yo estoy muy bien chicos, todo está muy bien” , respondió la bailarina.

El periodista, insistentemente, le preguntó a Milett sobre la supuesta crisis entre ella y Marcelo, pero la modelo se limitó a decir que las cosas estaban bien y que no pensaba responder nada más.

“No sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes. No entiendo de qué me hablan, en serio (…)No hemos coordinado esta entrevista, estoy saliendo de la peluquería, tengo un compromiso ahorita en mi departamento(…)”, puntualizó.

