En medio de la sorpresiva separación entre la actriz Melissa Paredes y el empresario Anthony Aranda, Milena Zárate, reconocida figura de la farándula, ha compartido sus impresiones, dado que ambos empezaron mal su relación.

Según la cantante colombiana, la relación amorosa de la pareja estaba destinada a terminar desde que fueron captados besándose en una camioneta por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’, mientras la modelo aún estaba casada con Rodrigo Cuba.

“No hay que ser adivino para saber hasta dónde iban a durar. Lo que empieza mal, termina mal. Es así. No puedes construir tu felicidad en base a la ruina y dolor de una persona. Eso es imposible y no perdura, porque llega el karma. Eso era calentura pura y la calentura no dura”, declaró Milena Zárate a Trome.

Asimismo, la expareja de Edwin Sierra niega que la ruptura sea una estrategia de marketing para promocionar su academia de baile, ya que dieron a conocer el fin de su relación mediante un comunicado.

“No creo. Si han mandado un comunicado es porque las cosas vienen desmoronándose desde hace un tiempo y porque sabes que ya no hay marcha atrás. Además, tengo entendido que Magaly tiene un ampay de uno de ellos”, sostuvo.

Finalmente, para Milena es posible que la ruptura ha terminado debido a una infidelidad. “Asumo que sí. Ellos empezaron rápido y a base de una calentura. Se vieron presionados a continuar una relación sin darse el tiempo de conocerse. Comenzaron una relación por el escándalo, pero ¿cómo te vas a ir a vivir con una persona con la que has sido infiel a tu marido? Eso solo se le ocurre a Melissa”.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO