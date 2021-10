La colombiana Milena Zárate criticó duramente el futuro matrimonio entre Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco. La cantante recomendó a la empresaria a pensar “bien en tener un hijo o casarse” con el deportista.

“Ni loca me metería con un chico de 24 años y menos para formar una familia, pero si ella (Melissa) ya es una mujer revivida, tiene cinco hijos, ha tenido tantos compromisos y piensa que con él (Jesús Barco) encontró lo que no encontró con los demás... ¿Quién es una para decirle que no lo haga?”, dijo la colombiana al Diario Trome.

Zárate también resaltó que para ella el deportista “es un niño porque con 24 años es una criatura que recién ha empezado a vivir. Ella (Melissa) es una mujer que ya quemó etapas y hasta abuela ya es”.

“El chico recién está empezando y va a llegar un momento donde va a querer vivir lo que debería vivir en este momento”, expresó la cantante. Incluso, se atrevió a recomendarle a Melissa que “disfrute, es una mujer que ha vivido bastante, así que no debería estar apurada para querer amarrarse con un chiquillo, sin embargo, cada uno decide qué hacer con su vida”.

