Milena Zárate revela que casi pierde su nariz y se hizo 7 reconstrucciones tras cáncer [VIDEO]

Milena Zárate se considera una mujer luchadora y tiene motivos. En la secuencia '5 cosas que no sabías de mí', del programa de Karen Schwarz , contó por primera vez un drama que azotó su juventud.



Y es que, en al menos siete oportunidades, un cáncer de piel la llevó al quirófano para practicarse una reconstrucción nasal.

"Yo tengo 7 operaciones de nariz. Me quedé sin la mitad de la nariz debido a un cáncer que me dio cuando era muy jovencita y he tenido que hacerme 7 reconstrucciones", contó la colombiana en 'En exclusiva'.



En 2015, durante su participación en 'El gran show' de Gisela Valcárcel , la cantante ya había confesado que sufría de cáncer a la piel desde hace 10 años, por lo que viajaba a su país para someterse a tratamientos.