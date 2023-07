Milena Zárate hizo una fuerte revelación sobre el cuidado de los hijos de Greissy Ortega y solicitó la intervención de las autoridades correspondientes. La colombiana aseguró que los niños no estarían recibiendo la atención adecuada por parte de su hermana, por lo que estarían descuidados y sucios.

Milena Zárate expresó su preocupación por el estado de sus sobrinos, señalando que la atención de su hermana estaba constantemente centrada en su celular. “Esta mujer, desde que este hombre (su esposo) se fue a los Estados Unidos, ella estaba 24-7 así (con el celular) la niña gritando, los niños como animalitos por toda la casa, allí, abandonados” , dijo en el programa ‘América Hoy’.

La colombiana también cuestionó la actitud de Greissy como madre, afirmando que no se ocupaba de bañar a los niños ni de asegurar su higiene y cuidado dental.

“El estado en que los niños estaban era terrible, la niña hablaba conmigo, llena de piojitos antes de irse, sucia, tres días con la misma ropa, esa bebé olía a todo. Las muelitas todas dañadas, una bebé tan pequeñita. Yo le decía (a Greissy), a los niños no les gusta bañarse, no les gusta lavarse los dientes, pero para qué estamos nosotras. Entonces para qué abres... y tienes hijos si no eres capaz”, agregó.

Por último, Milena expresó su preocupación por la seguridad de los hijos de su hermana y llamó a las autoridades a estar atentas al bienestar de estos tres niños.

“Ella es una persona nociva y no solamente para su relación, sino para sus propios hijitos. Debe haber una autoridad, no digo que se los quiten, pero que si estén pendientes por el bienestar de esas criaturas, porque ella no lo hace, él (Ítalo) supuestamente para trabajando y lo niños paran en manos de ella”.





VIDEO RECOMENDADO