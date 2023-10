Milena Zárate enfureció con Pilar Gasca por responsabilizarla de las amenazas de muerte que ella recibió y la calificó como xenófoba, pues la bailarina la acusó en sus redes sociales poniendo el emoji de la bandera de Colombia, país donde nació la cantante.

“Generar toda esta xenofobia en contra de mí porque soy de nacimiento colombiana... Se le olvida que yo tengo DNI (peruano), a ver que me lo pruebe”, expresó Zárate a ‘América Hoy’ y añadió que si tiene argumentos para acusarla acudirá a la Fiscalía.

Recordemos que ayer la ex de Edwin Sierra publicó en su cuenta de Instagram capturas de pantalla de mensajes donde amenazan con hacerle daño físico. Luego, advierte de la misma forma que si le sucede algo toda la culpa la tendrá una mujer de nacionalidad colombiana dejando a entrever que se trataría de Milena.

Al respecto, la colombiana señaló haber enviado todo ese material a su abogado, quien está evaluando el caso para iniciar otro proceso legal. En esa línea, Milena aclaró que si alguna vez quisiera decirle algo a la bailarina lo hará directamente.

“El día que me la cruce le diré sus cuatro verdades porque yo soy una persona frontal, pero no soy ninguna delincuente, si a ella la llaman para amenazarla es un problema de ella. [...] A mi esa mujercita no me va a amedrentar ni me va a venir a atarantar con sus tonterías en redes, yo lo voy a llevar por el lado legal”, puntualizó.





VIDEO RECOMENDADO