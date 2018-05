Milena Zárate asegura que Edwin Sierra no quiso celebrar el cumpleaños de su hija [VIDEO]

Continúan las rencillas entre Milena Zárate y Edwin Sierra . Tras dos años de relación —concluida por una supuesta infidelidad con su hermana, Greysi Ulloa—, la colombiana hizo un llamado al cómico a no olvidarse de su pequeña y reveló que, incluso, se negó celebrarle su cumpleaños.

"El detalle es que no se da cuenta de que cada día la gorda está más grande. Mi hija lo adora, vive preguntando por él... estuvimos en Colombia durante 20 días y no supo nada, no llamó, ni siquiera cuándo llegamos", contó en el programa ' En exclusiva '.



"Incluso le planteé: 'Edwin, acuérdate que la gorda cumple años el próximo mes, hay que hacerle la fiesta', y me dijo: 'No, para eso te doy la mensualidad, si quieres le hago yo una fiesta pero solo con mi familia' ", aseguró la intérprete de Bucaramanga.

Agregó que, pese a que no pasa mucho tiempo con ella, la pequeña lo adora y pregunta reiteradas veces por su padre.

"Para mí, es difícil verlo, Karen, pero tengo que dejarlo ingresar a mi casa. Lo hago por mi niña. No diría nada si fuera un padre presente. Él cree que me hace un daño a mí, pero todo lo sufre mi gorda", cuestionó visiblemente conmovida.