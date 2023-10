Milena Zárate, expareja de Edwin Sierra, salió al frente para opinar sobre las declaraciones del empresario Leonardo Cacha, quien acusó a Pilar Gasca de llamar ‘viejo’ al actor cómico por no querer ir a una discoteca. La colombiana no se guardó nada y arremetió contra la modelo.

“Mi teléfono no ha dejado de sonar, me llegan infinidad de mensajes, esta información ya la sabía hace rato, pero si hablaba iba a quedar como la ardida, la que ataca a la ‘niña inocente’” , declaró a Trome.

Milena dejó entrever que la modelo habría estado con Edwin Sierra para beneficiarse económicamente durante su relación.

“Allí está pues tanto que me friega de que soy vieja, pero bien que le gusta andar con viejitos para exprimirlos” , dijo.

De acuerdo con la colombiana, la pareja ya había terminado su relación antes de que hicieran pública su ruptura.

“Ya me habían contado esto y que no solo fue una borrachera, sino tres y que por eso, allá, en Europa, habían terminado, pero como ambos son congéneres se atraen pues él ‘gusanea’ (se mete) con las hermanas y ella, no con los hermanos, sino a los amigos de él los ‘gusanea’”, puntualizó.