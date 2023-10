Milena Zárate y Edwin Sierra continúan enfrentados: ella lo hace público y el cómico parece limitarse a enviar cartas notariales. Lo último que sucedió fue que la hija que ambos tienen recibió su Primera Comunión, evento en el que Edwin brilló por su ausencia. Esto ocasionó la furia de Milena, quien salió de inmediato a condenar esta falta e incluso lo llamó “miserable”.

La colombiana contó que, esta vez, el locutor de radio le está pidiendo 105 mil soles por seguir hablando mal de él: “en ese documento, señala una serie de links con lo que he dicho. Creo que cada vez que he hablado me está cobrando 5 mil soles”, dijo a Trome.

Asimismo, contó que su defensa se encuentra revisando los papeles, aunque señala que para exigir algo es necesario cumplir también: “para exigir derechos primero se debe cumplir con las obligaciones y en la conciliación que nosotros firmamos hay puntos que no ha cumplido. Y por eso, yo he tomado las medidas necesarias y existe una demanda de ejecución de acta que le estoy imponiendo”, señaló.

Por último, la cantante no quiso detallar las obligaciones del padre de su hija, pero afirma que está incumpliendo los plazos que ella le ha dado. Sostuvo que es por eso que ahora manda cartas notariales.

Sobre Pilar Gasca, ex de Edwin, la colombiana indicó que ya presentó tres demandas y está a la espera de que las admitan. Recordemos que ambas se han enfrentado mediáticamente en las últimas semanas, a partir de la separación de la bailarina con el cómico.

