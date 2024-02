La ganadora de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2023, Milena Warthon, ha generado preocupación entre sus seguidores al revelar en Instagram que viene siendo víctima de acoso sexual, y compartió una serie de comentarios ofensivos.

La artista hizo pública su denuncia en video, revelando que ha sido objeto de hostigamiento sexual por parte de cientos de usuarios mediante comentarios “inapropiados y morbosos” sobre su cuerpo.

Milena Warthon expresó: “Estoy siendo acosada. Hace unos meses que mis redes sociales se han llenado de comentarios fuera de lugar sobre mi cuerpo. Me siento sobresexualizada y atacada por comentarios misóginos de hombres malintencionados. He decidido dar un paso muy importante: no quedarme callada”.

La cantante peruana reflexionó sobre el impacto de los comentarios, señalando que evidencian un problema social alarmante: “Estos comentarios reflejan la normalización de la falta de respeto y la carencia de educación en una sociedad que sigue siendo machista y precaria en valores. ¿Esta es la sociedad en la que quieres vivir?”, cuestionó.

Finalmente, Milena hizo un llamado a sus seguidores en la red social, instándolos a no normalizar estos actos de violencia y a unirse en la lucha contra el acoso sexual en línea.





