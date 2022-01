Milena Warthon es una cantante de pop andino, que a través de su música, revalora sus raíces y transmite un valioso mensaje de aceptación. La joven promesa ha alcanzado gran cantidad e seguidores a través de sus redes sociales, donde hace tendencia diversos bailes.

“Ella va a estar bien”, se puede leer en la leyenda que compartió en una publicación de Facebook, el último fin de semana. La fotografía pertenece al 2021, año en que la joven cantante participó en el reality de canto ‘La Voz Perú’.

Milena también llamó la atención de sus seguidores en Instagram, aquí fue un poco más contundente y dejó en claro que por ahora no estará disponible: “Lo siento, la antigua Milena no puede contestar el teléfono ahora”.

Dando un vistazo a las historias de Instagram, la artista ha compartido clips de canciones de la cantante Taylor Swift como ‘Look what you made me do’ o ‘Mean’, además algunos mensajes que evidencian alguna respuesta a sus haters, quienes no han dejado de atacar mediante las redes sociales.

Hasta el momento, Milena no ha manifestado sobre lo que está ocurriendo en su vida y carrera musical, pero sus fans no han dejado de mostrarle todo su apoyo en los comentarios de ambas redes sociales.

