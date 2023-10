Milena Zárate se presentó esta mañana en el programa ‘América Hoy’ para mostrar su molestia por la ausencia de su expareja, Edwin Sierra, en la primera comunión de su hija de diez años. La colombiana asegura que tuvo que llamar al abuelo de su niña para no aparecer solas en las fotos.

En medio de su llanto, la cantante señaló que su hija le consultó por el humorista y que al notar que no llegaría, la menor solo quería irse a casa.

“Penoso, mi gordita hubo un momento que me dijo ‘mi papá no va a venir, cierto’. Yo siempre tengo una justificación, pero en ese momento, me quedé callada porque no entiendo. Nunca he rogado el amor hacia mi bebé, es penoso porque un hijo no debe rogar. Desde que empezó el colegio se empezaron a preparar, él estuvo al tanto de todo. Está no habido desde hace tiempito, no hablamos, pero sí le he mandado mensajes”, explicó la emprendedora.

Pese a su desinterés por estar presente en los momentos más importantes de su primogénita, Zárate asegura que nunca le ha prohibido las visitas al cómico peruano.

Finalmente, reveló que en el reciente cumpleaños de su hija, fue ella la que tuvo que comprar un celular de segunda para que Sierra se lo entregara como regalo a la pequeña.

“No quiero que ella crezca pensando que su papá no la quiere. Yo me vi sola con ella, lo único que hice fue llamar a mi papá para que cubriera ese espacio. No puedo hablar del señor, pero me importa un pepino. Me acaba de mandar una demanda por 105 mil soles por tocar su nombre. Ya me cansé de esto. El día de su cumpleaños le tuve que buscar un celular de segunda para que él se lo regalara”, añadió.

