Milagros Pedreschi revela que fue pareja de Carlos Vilchez cuando estaba casado | VIDEO

La cantante y exbailarina Milagros Pedreschi sorprendió con una confesión inesperada durante una entrevista. En la conversación, reveló que mantuvo una relación de tres años con el humorista Carlos Vílchez, cuando ella tenía tan solo 18 años.

Pedreschi explicó que, en aquel entonces, Vílchez estaba legalmente casado, aunque según él, su matrimonio era solo “por papeles”. Afirmó que el comediante siempre le aseguró estar separado, aunque compartía el mismo techo con su esposa.

“Es un tema que no he hablado mucho. Yo nunca me sentí mal ni él, que dijeran que yo estaba metiéndome en la relación. Yo era una chiquilla, tenía 18 años y él me decía que estaba separado. Yo podría dar fe que sí estaban separados, pero vivían en la misma casa”, relató Pedreschi a Trome.

La cantante enfatizó que nunca se sintió una amante, ya que su relación con Vílchez era abierta y pública. “Él viajaba conmigo, pasamos Navidades juntos, a su hijito menor lo conozco de chiquito. Yo conozco a su familia. Yo he sido la típica enamorada que iba a la casa de los suegros. Nunca me voy a sentir ni la otra ni la amante. Es más, nosotros nunca nos escondimos”, aseguró.

Pedreschi recordó momentos especiales junto a Vílchez, como salidas a discotecas y karaokes, así como su apoyo mutuo en sus respectivas carreras. “Él asistía a mis presentaciones como vedette. Si hubiera sido una amante, no me hubiera lucido”, sentenció.

Sin embargo, la relación comenzó a desgastarse debido a los comentarios externos que señalaban a Pedreschi como “la otra”. La convivencia de Vílchez con su esposa, aunque fuera por motivos logísticos, también generó tensiones.

“Yo me sentía mal porque me decían la otra, la otra, y él me decía: ‘pero tú y yo sabemos que no es así’. A mí me llegó el momento de decir hasta cuándo yo voy a estar así. Porque la señora vivía ahí (en su casa) y era un problema muy personal de ellos, ella no se iba. Entonces, yo peleo con Carlos y me alejo totalmente”, confesó Pedreschi.

Vilchez se pronuncia ante las declaraciones

Carlos Vílchez, actualmente de vacaciones de su programa Mande quien mande, sorprendió a sus seguidores con una peculiar reacción ante las recientes declaraciones de Milagros Pedreschi sobre su relación pasada.

Lejos de emitir un comunicado formal o responder con controversia, Vílchez optó por recurrir a su característico humor para abordar el tema. A través de un video publicado en sus redes sociales, el comediante apareció cantando entre risas un fragmento de la canción “Si me vas a clavar un puñal...” de la reconocida cantante criolla Bartola.

El video, acompañado de bromas y carcajadas, fue interpretado por muchos como una respuesta indirecta y ligera al testimonio de Pedreschi, quien había revelado detalles de su relación sentimental con él hace varios años, cuando ella tenía 18 años.

La publicación de Vílchez generó una ola de reacciones en redes sociales. Sus seguidores destacaron la habilidad del humorista para manejar situaciones delicadas con un toque de comedia. “Solo Vílchez podría salir de algo así con risas”, comentó un usuario en Instagram.

Por el momento, el conductor no ha dado una declaración más formal sobre el tema. Sin embargo, su respuesta humorística parece haber calmado la tensión, al menos entre sus seguidores, quienes lo apoyaron con mensajes de cariño y risas.

