Milagros Leiva a Tony Rosado: "No sé si su mamá está viva, pero debe estar muy avergonzada de lo que hace"

En su programa matutino, Milagros Leiva arremetió contra Tony Rosado, luego de las polémica declaraciones que dio a 'Magaly Medina La Firme', donde señaló que los feminicidos en el Perú ocurren porque las mujeres no le hacen "caso a los hombres.

La periodista se mostró contrariada por las palabras del intérprete de 'Ya te olvidé' tras criticar las letras de sus canciones y los actos obscenos que realiza a fanáticas que suben a su escenario.

"¿Qué hago? Cuento hasta diez. Porque le pone el poto, como él dice, él las manosea. Interesante, señor Rosado. ¿Usted tiene hijas, tiene madres? Muy interesante su pensamiento. ¿Qué les voy a hacer? Por eso les jala el brassier. Además, como no les hacen caso, por eso las matan. Esto está diciendo ¿Quién es este machista cavernario? ¿Tony Rosado qué canta? ¿Cumbia?", señaló.

Asimismo, Leiva indicó que Tony Rosado piensa que diciendo groserías en sus canciones es un "súper macho".

"Estoy controlándome, pero invito al señor Rosado a una entrevista seria para que nos explique todo su punto de vista como hombre. Él dice que si él no toca a una mujer, luego le dicen maricón. Qué tal pensamiento. Las lisuras que él dice en su escenario no las puedo repetir. Él se cree un súper macho por decir todo esto. Qué increíble. Imagino que es de esos que piensa que las mujeres deben ser violadas por usar minifalda", aseveró.

"Usted es una vergüenza, usted humilla a las mujeres. No sé si su mamá está viva. Su mamá debe estar muy avergonzada de lo que usted hace. No sé si tiene hijas, pero no creo que a su hija le gustaría se tratada en el escenario como usted trata las señorita que suben a bailar. A nosotros no nos matan por no hacer caso, usted debería estar morado de vergüenza. Es un enfermo y mañoso", concluyó.