Milagros Leiva sorprende bailando al ritmo de John Travolta [VIDEO]

Dejó de lado su postura de oficio y demostró que tiene buen ritmo. Milagros Leiva sorprendió a sus televidentes al bailar el clásico tema 'Bee Gees' , que hizo famoso John Travolta en la película 'Saturday Night Fever' ('Fiebre de sábado por la noche').

La periodista pidió música a su equipo de producción y bailó junto a Paco Bazán, quien la acompaña en el noticiero matutino. "Vamos a bailar los dos... yo sé bailar como John. Eso es de mi época", señaló.

Mientras el modelo imitaba sus pasos, Leiva no pudo evitar la risa e hizo un hilarante comentario. "Este chico no sabe bailar ¡Cómo no vas a bailar como John Travolta! Ya me dio roche" . Pese a este declaración, su compañero de set halagó su destreza con el baile.