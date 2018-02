En medio de la turbulencia profesional que afrontaba Milagros Leiva por haber pagado 30 mil dólares a Martín Belaunde Lossio para obtener información que, supuestamente, se traería abajo el gobierno de Ollanta Humala , la periodista estaba embarazada de sus pequeños mellizos Joaquín y Antonia.

Estos dos escenarios hicieron que la conductora de radio y televisión dejara de lado el aspecto sentimental de encontrar una pareja, más aún luego del fallecimiento de su anterior novio. Sin embargo, hoy Milagros Leiva luce contenta, sin miedo a un anillo de compromiso y anuncia a todos que va a casarse.

Pero como toda historia de amor, el camino hacia el altar estuvo cargado de obstáculos, los cuales Leiva ha superado con alma y corazón de hierro, bajo la senda de sus principios y la búsqueda de lo mejor para sus pequeños hijos.

"NO ME ARREPIENTO DE HABER PAGADO LOS 30 MIL DÓLARES"

"A veces siento que todavía no me sueltan (por las críticas). Me habían enterrado y solo estaba mi cabeza fuera, pero para mí lo más importante era que mi vientre estaba protegido", contó en entrevista con ATV.

Indicó que nunca exhibió las pruebas que comprometían al ex mandatario, pues "tenía un compromiso" con su fuente, pero que sí se las mostró a periodistas de investigación y que además contó todo a la Fiscalía.

"No me quedé callada y hasta ahora en verdad no entiendo por qué Belaunde Lossio no es colaborador eficaz. Hay quienes dicen que hay intereses creados en la Fiscalía o luchas para que él no cuente todo lo que sabe, yo no lo sé", expresa en la entrevista.

Martín Belaunde Lossio (USI)

Añade que solo iría a visitarlo a la prisión para entrevistarlo, pero sabe que eso no está permitido. No se arrepiente —además— de haber realizado el pago por los documentos que anunció tener, de la "bomba periodística" que revelaría.

"No me arrepiento de haber pagado los 30 mil dólares, de lo que me arrepiento es de no haber hecho firmar un papel a los directivos que sí lo sabían, porque al final me dejaron sola", sostuvo.

Y las vinculaciones con Belaunde Lossio no cesaban. La comidilla del momento era vincular a Milagros Leiva como la amante del ex asesor de Ollanta Humala.

"Sentí mucha impotencia. Yo nunca imaginé el grado de ensañamiento al punto de meterse con mis bebés y sacar cuentas de mi embarazo, pero cuando veo a Joaquín y Antonia, valió la pena, los miro y solo sonrío", narra al borde de las lágrimas.

LOS NIÑOS Y EL AMOR DE SU VIDA

El embarazo fue complicado en términos de reposo y de cuidados, pero para Milagros Leiva lo único importante era el infinito amor depositado en proteger a sus hijos.

"Lo único que hice fue protegerlos, encerrarlos en una nube de amor y de que no me importara lo que tú pensabas de mí. Cuando crezcan les tendré que contar que son parte de un milagro científico. Yo los veo y aún a veces lloro sola", acota.

"Mamá, Joaquín y Antonia conversando en la cama", escribió como leyenda que describió esta postal que difundió la periodista. (Instagram/@milaleivagalvez) "Mamá, Joaquín y Antonia conversando en la cama", escribió como leyenda que describió esta postal que difundió la periodista. (Instagram/@milaleivagalvez)

Jhonnny Garib Garib, un ciudadano de ascendencia palestina, fue el hombre que se robó el corazón de la periodista. La relación entre la pareja fue guardada con recelo y en pocas ocasiones se han tenido detalles de ella.

Para Leiva, Jhonny fue el hombre que se trajo abajo todas sus murallas de miedo, miedo a perder a un ser querido, no quería volver a decirle adiós a su novio, no quería sentir que su vida estaba en riesgo y pedía a Dios que llegara un hombre de buen corazón, noble y cariñoso.

"Estoy enamorada y me voy a casar. Es un hombre extremadamente noble y de buen corazón. Es como yo lo soñé. Cuando mi novio murió, que fue una historia sobrecogedora de dolor (...) M i lado de mujer fue absolutamente postergado. Han sido muchos años de duelo y siempre si en algún momento pensaba, yo le decía a Dios, si en algún momento sucediera, quiero encontrar a un hombre noble, bueno, de un corazón vibrante y lo he encontrado de la manera más insospechada", expresa entre lágrimas de quien sabe que ha encontrado el amor verdadero.

La conexión de Girab con sus hijos fue inmediata. Su novio "ama a mis hijos como si él los hubiera parido", dice entre risas de colegiala enamorada, y que fue quien se trajo abajo sus murallas.

"Él se dio cuenta rápidamente de mi gran temor y un día me dijo ' a ver, un momentito, yo no me voy a morir, tú no te vas a morir, no va a pasar absolutamente nada, vamos a envejecer y lo más probable es que los dos juntos nos vayamos. Tu muralla de miedo no existe, no tengas miedo, baja tus murallas, que tú vas a ser mi esposa'", fueron las palabras que le bastaron a Milagros Leiva para encaminarse al altar junto a su prometido.

En medio de su labor como madre y periodista, Milagros Leiva visualiza ya el vestido blanco, el anillo de bodas y —sobre todo— el momento en el que la pareja, frente a frente en el altar, se dé el sí eterno.