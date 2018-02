Con un nuevo look y tras tomar unas vacaciones junto a sus pequeños hijos, la periodista Milagros Leiva regresa a la televisión para conducir, desde este 19 de febrero, el programa 'ATV Noticias Edición Matinal'.

Según señaló en conferencia de prensa, será un magazine periodístico donde presentará entrevistas, reportajes y debates. Una de las novedades de su programa es, además, un espacio donde cocinará junto a reconocidos deportistas, políticos y personajes de la farándula.

"Esto, para conocerlos más, para entrar a su intimidad. Ya he grabado con un personaje que he perseguido años de años, y recién he podido entrevistarlo en esta oportunidad", comentó la periodista, quien aseguró que no se siente preocupada por la competencia.

Al contrario, dijo que salir al aire en el mismo horario que Federico Salazar y Magaly Medina —de 6.00 a 9.00 de la mañana—, la ayudará a mejorar. "Es un honor, lo tomo con mucha ilusión. Los admiro mucho. Además, el sol sale para todos", indicó.

Leiva señaló, por otro lado, que siempre se quedará con la palabra. "Creo que alguien que quiere ser periodista debe empezar escribiendo. Si quieren estar en la tele, deben haber pasado por una redacción. Siento mucho respeto por la prensa escrita", puntualizó.