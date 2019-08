Milagros Leiva sobre Nicola Porcella tras escándalo en vía pública: 'Es un enfermo' [VIDEO]

Milagros Leiva aprovechó su espacio en su noticiero matutino y se pronunció sobre el escándalo de Nicola Porcella y Angie Arizaga, quienes están el ojo de la tormenta tras ser captados agrediéndose verbalmente en la vía pública.

Según la periodista, los chicos reality tienen una "relación tóxica" y lamentó el trato de Porcella hacia su expareja.

"Es una relación tóxica, más allá de que no sean pareja. Me da pena por Angie no tiene porqué soportar que la traten de esa manera en público", precisó.

Por otro lado, la conductora de televisión indicó que el ex participante de 'Esto es Guerra' debe controlarse y manejar mejor sus emociones.

"Nicola (Porcella) no sé qué tiene, está enfermo, tiene que manejar mejor sus emociones y controlarse, no le hace bien. Ya perdió trabajo, se ha visto envuelto en escándalos, no sé que consume, no sé si pasa de tragos, no sé si le da 'diablos azules', no lo conozco, no puedo juzgarlo. Por las imágenes, ambos quedan mal", aseveró.